Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 04.06.2020)

4 июня на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Право на владу.

Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной.

Темой сегодняшней программы станут последствия пандемии коронавируса для Украины, а также изменения, которые могут ожидать украинцев после нового соглашения с МВФ.

Во время прямого эфира «Право на владу» ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук вместе с гостями обсудит, что делать пострадавшим от пандемии украинцам, ведь кого-то болезнь коснулась непосредственно, а кто-то потерял работу или часть прибыли из-за карантина. В этом аспекте другой важной темой станет ожидаемый Украиной очередной кредит от МВФ. Какими были для Украины условия получения кредита, и поможет ли он стране преодолеть последствия коронакризиса - на волнующие многих украинцев вопросы представители власти, эксперты и политики ответят в эфире ток-шоу.

В программе примут участие: министр финансов Украины Сергей Марченко, народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, председатель партии и фракции ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко, председатель партии "Голос", народный депутат Кира Рудик, сопредседатель депутатской фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, народный депутат от депутатской группы "За будущее" Игорь Палица, советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства (2019-2020) Тимофей Милованов, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко, главный редактор интернет-портала "РБК-Украина" Сергей Щербина, активистка движения SaveФОП Юлия Глушко.

Новый выпуск проекта Право на владу от 04.06.2020 смотрите в 21:45 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.