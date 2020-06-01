Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 01.06.2020

1 июня на канале 1+1 вышел новый выпуск программы Гроші.

В новом выпуске «Гроші» расскажут подробности громкой перестрелки в Броварах и выяснят, почему перевозчики заблокировали украинскую границу на Закарпатье.

В конце мая маленький городок в Киевской области вдруг превратилось в зону боевых действий. В Броварах группа из 40 человек утром прямо посреди города устроила «разборки» со стрельбой. По предварительным данным полиции, причина вооруженного конфликта - передел рынка пассажирских перевозок в Киевской области. Журналисты пообщаются с жителями Броваров, которые стали свидетелями конфликта. По их наблюдениям, рядом с вполне легальными маршрутными такси, которые курсировали по маршруту Бровары-Киев, меньше года назад появились неизвестные нелегальные перевозчики.

Ежедневно из Броваров в Киев едет не менее 50 тысяч человек. При стоимости билета до 15 гривен - это 750 тысяч гривен суточного оборота. Так как большая часть перевозок - в тени, это огромный поток налички, которая попадает в кармане без уплаты каких-либо налогов. «Гроші» разберут, что именно могли не поделить броварские перевозчики, и кто стоит за «теневыми» схемами работы маршрутных такси в области, получая ежедневно миллионные прибыли.

Еще одной темой программы станет расследование коррупционных схем на украинской границе в Закарпатской области. Недавно украинские перевозчики в знак протеста против поборов на таможне заблокировали границу. По словам экспертов, на таможне работала старая коррупционная схема по перевозке различных товаров под видом посылок из Европы. Журналисты на условиях анонимности пообщаются с одним из перевозчиков, который раскроет все секреты бизнеса вне закона и назовет «теневые» расценки на Закарпатской таможне.

Кто собирал «дань» с водителей на украинской таможне, и как новые правила перевозки повлияют на цену посылок из Европы для украинцев?

Новый выпуск программы «Гроші» с ведущим Александром Преподобным смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.