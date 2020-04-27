Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 27.04.2020

27 апреля 2020 22:30 Александр Кива
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 27.04.2020
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 27.04.2020

27 апреля на канале 1+1 вышел новый выпуск программы Гроші.

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27 апреля в 22:45 зрителей канала «1+1» ждет новый выпуск программы журналистских расследований «Гроші». В новом выпуске «Гроші» выяснят, где этим летом смогут отдохнуть украинцы и сколько это будет стоить.

Хотя сейчас в Украине действуют карантинные ограничения, но многие украинцы уже начинают планировать летние отпуска. Журналисты «Грошей» пообщаются с туристическими операторами и экспертами, чтобы выяснить, какие туристические возможности будут доступны уже этим летом. Они дадут свой прогноз, когда популярные среди украинцев страны для отдыха смогут открыть свои границы, а также что будет с ценами на авиабилеты и гостиницы.

Кроме того, «Гроші» покажут, как «черные» археологи ограбили уникальный старинный памятник культурного наследия Киевской области. С введением карантина украинские археологи заметили, что количество незаконных раскопок в местах культурного наследия значительно увеличилось. А специальные сайты для коллекционеров переполнены объявлениями о продаже исторических раритетов. Журналисты «Грошей» выяснят, как работает рынок «черных» археологических ценностей в Украине и какое наказание грозит за их находку и продажу.

Как готовятся к сезону отпусков украинские курорты, и кто они - «черные» археологи  - смотрите в программе «Гроші» с ведущим Александром Преподобным онлайн на нашем сайте tv.ua.

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