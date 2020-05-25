Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 25.05.2020

25 мая на канале 1+1 вышел новый выпуск программы Гроші.

25 мая в 22:45 зрителей канала «1+1» ждет новый выпуск программы журналистских расследований «Гроші».

В новом выпуске «Гроші» выяснят, как во время карантина и закрытых границ в Украине началась распродажа элитных частных самолетов.

В ходе расследования журналисты покажут, какие самые дорогие частные самолеты сегодня ждут новых рейсов в киевском аэропорту «Жуляны». А также приоткроют тайны маршрутов, куда некоторые из них, нарушая закон, летали во время карантина. «Гроші» пообщаются со своими инсайдерами элитного авиарынка. Они расскажут, какие частные самолеты сегодня выставлены на продажу на закрытых аукционах. И кто собирается их приобрести.

Еще одной темой программы станет расследование коррупционной схемы с поставкой в ​​Украину китайского медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом. «Гроші» покажут, как украинские больницы приобрели китайские аппараты для ПЦР диагностики для выявления Ковид-19. При том, что такие аппараты работают в 34 раза медленнее европейских аналогов, их приобрели на 70% дороже.

Как от коррумпированной схемы могут пострадать тысячи пациентов по всей стране?

Новый выпуск программы «Гроші» с ведущим Александром Преподобным смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.