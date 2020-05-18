Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 18.05.2020

18 мая на канале 1+1 вышел новый выпуск программы Гроші.

18 мая в 22:45 зрителей канала «1+1» ждет новый выпуск программы журналистских расследований «Гроші».

Программа «Гроші» - спецпроект телеканала, который проводит громкие расследования и рассказывает об экономических, финансовых и социальных проблем страны. Разоблачения взяточников, истории о чиновниках и политиков, которые злоупотребляют служебным положением, а также факты о различных махинации - все сенсационные новости только на «1+1». Ведущий программы - Александр Преподобный.

Новый выпуск программы «Гроші» с ведущим Александром Преподобным смотрите в 22:45 на канале 1+1 и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.