Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 18.05.2020

18 мая 2020 22:30 Александр Кива
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 18.05.2020
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 18.05.2020

18 мая на канале 1+1 вышел новый выпуск программы Гроші.

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18 мая в 22:45 зрителей канала «1+1» ждет новый выпуск программы журналистских расследований «Гроші». 

Программа «Гроші» - спецпроект телеканала, который проводит громкие расследования и рассказывает об экономических, финансовых и социальных проблем страны. Разоблачения взяточников, истории о чиновниках и политиков, которые злоупотребляют служебным положением, а также факты о различных махинации - все сенсационные новости только на «1+1». Ведущий программы - Александр Преподобный.

Новый выпуск программы «Гроші» с ведущим Александром Преподобным смотрите в 22:45 на канале 1+1 и после эфира - онлайн на нашем сайте tv.ua.

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