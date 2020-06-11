Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.06.2020)

11 июня 2020 21:40 Юлия Крутиева
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.06.2020)
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.06.2020)
пресс-служба

11 июня на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Право на владу.

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Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной.

Темой программы станет недавно зарегистрированный в парламенте президентский законопроект «О народовластии через всеукраинский референдум».

Во время прямого эфира ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук вместе с гостями обсудит, что содержит в себе новый законопроекте о референдуме, и что ждет украинцев после его принятия - истинное народовластие, децентрализация или федерализация. А также станет ли он причиной конфликта мэров городов с центральной властью, открыв путь к изменению территориального деления Украины.

В программе примут участие: Президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, народный депутат от фракции партии ВО «Батьківщина» Сергей Власенко, бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, журналист, представитель Донецка в политической подгруппе на Минских переговорах Денис Казанский, народный депутат Украины V, VI, VII созывов, и.о. заместителя главы администрации президента в 2014 году Андрей Сенченко, директор Института развития территорий Юрий Ганущак, глава аналитического центра "Донбасский институт региональной политики" Энрике Менендес.

Новый выпуск проекта Право на владу от 11.06.2020 смотрите в 21:45 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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