Аферисты в сетях-5: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.06.2020)

9 июня на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидели премьерный выпуск 5 сезона проекта Аферисты в сетях.

Пятый сезон «Аферистов в сетях» – это новые дерзкие интернет-аферы, опасные расследования, смелые поступки ведущей в экстренных ситуациях!

В премьерном сезоне Елена-Кристина распутала 30 (!) афер. А в одной из них даже стала главной героиней, сама того не подозревая. Не пропустите сенсационные разоблачения в 5 сезоне «Аферистов в сетях»!

1 выпуск проекта «Аферисты в сетях-5» смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Афристы в сетях-5» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.