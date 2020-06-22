Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 22.06.2020

22 июня 2020 22:30 Юлия Крутиева
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 22.06.2020
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 22.06.2020
пресс-служба

22 июня на канале 1+1 вышел новый выпуск программы Гроші.

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В новом выпуске «Гроші» проведут собственное расследование о взрыве в 9-этажном доме в одном из столичных районов Киева. Журналисты будут разбираться, что стало причиной взрыва, и какие еще дома находятся в опасности.

Кроме того, в новом выпуске программы покажут, почему в депо «Укрзалізниці» годами простаивают новые локомотивы из Европы. В 2012 специально к чемпионату по футболу Евро 2012 «Укрзалізниця» приобрела 2 локомотива «Шкода Элефант», которые отвечали всем европейским стандартам. Это большие двухэтажные современные поезда с кондиционерами, туалетами и другим оснащением. Потратили на них в 2012 году 38000000 евро - по 19000000 на каждый поезд. Однако они были в эксплуатации недолго - их несколько раз ремонтировали до 2016 года, а затем поставили в депо на очередной ремонт. До сегодняшнего дня почти новые приобретенные на средства украинцев поезда стоят под забором, пока пассажиры «Укрзалізниці» вынуждены путешествовать на старых поездах без надлежащих условий.

Журналисты "Гроші" проведут очередное расследование и узнают, сколько стоит украинцам простой новых поездов, почему до сих пор «Укрзалізниця» не нашла подрядчика, который мог бы отремонтировать их, и какие коррупционные схемы могут стоять за этим делом.

Новый выпуск программы «Гроші» с ведущим Александром Преподобным смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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