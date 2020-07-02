Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.07.2020)

2 июля на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Право на владу.

Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной. В программе обсудят резонансную тему увольнения главы Национального банка Украины Якова Смолия.

Вчера Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении, заявив о политическом давлении со стороны властей. Во время прямого эфира «Право на владу» ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук вместе с политиками и экспертами будет искать ответы, какими будут последствия отставки главы НБУ, что будет с гривной, и продолжат ли МВФ, Всемирный банк и другие крупные кредиторы финансово поддерживать Украину.

В программе примут участие: глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, председатель партии и фракции ВО «Батьківщина» Юлия Тимошенко, министр финансов Украины Сергей Марченко, заместитель главы фракции партии «Голос» Ярослав Железняк, народный депутат от фракции партии «Слуга народа» Александр Дубинский, Президент Грузии (2004-2013), председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, народный депутат IV-VI созывов, член Совета НБУ (2003-2005, 2007-2014) Василий Горбаль, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

Новый выпуск проекта Право на владу от 02.07.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.