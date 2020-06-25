Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.06.2020)

25 июня на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Право на владу.

Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной. Темой программы станет сезон катастроф.

Катастрофы преследуют Украину в этом году. В воскресенье взорвался жилой дом в Киеве, погибли пять человек. А уже в начале недели западные регионы ушли под воду из-за рек, что разлились. Что на самом деле стоит за взрывом газа в столичной «панельке»? Как избежать новых трагедий? С чьей вины «облысели» склоны Карпат? Или только бесконтрольная вырубка лесов ради наживы привела к катастрофе? Кто царствует в древесных княжествах? О причинах «Армагеддона» и как ему противостоять говорим в этот четверг в ток-шоу «Право на власть».

В программе примут участие пострадавшие от взрыва в многоэтажке и люди, терпящие бедствие от наводнения. Также к дискуссии приглашены: министр внутренних дел Украины Арсений Аваков; министр инфраструктуры Владислав Криклий; министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский; министр здравоохранения Украины Максим Степанов, председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин; заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко; заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко; председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко; бывший и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины, народный депутат Украины VII, VIII созывов Егор Фирсов; народный депутат Украины VII, VIII созывов Александр Шевченко; народная артистка Украины, международный посол возобновляемой энергии Руслана Лыжичко; эколог Петр Тестов; мэр Яремче Василий Онутчак; депутат Косовской городского совета, начальник отдела по вопросам мобилизационной, оборонной работы и защиты Косовской РГА Владимир Зузяк.

Новый выпуск проекта Право на владу от 25.06.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.