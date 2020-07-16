Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.07.2020)
16 июля 2020 21:52
Юлия Крутиева
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.07.2020)
пресс-служба
16 июля на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Право на владу.
Право на владу
– это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной. Политический климат в Украине становится таким же непредсказуемым, как и погода. Уже второе лето подряд превращается в жаркий политический сезон. Перед короткой передышкой Право на владу подытожит события, которые произошли в нем. Как и почему украинцы меняют свое отношение к власти? Как изменили политический ландшафт многочисленные скандалы, разоблачения и потрясения? Какие сенсации готовят нам местные выборы 25 октября? И какие "черные лебеди" могут в очередной раз перевернуть вверх дном нашу жизнь?
В дискуссии примут участие: Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, председатель политической партии «Слуга народа», первый заместитель председателя фракции партии «Слуга народа» Александр Корниенко, сопредседатель фракции партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, народный депутат от фракции партии «Слуга народа» Александр Дубинский, председатель партии «Батькивщина», председатель фракции ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко и др.
Новый выпуск проекта Право на владу от 16.07.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.