Когда полиция имеет право проверить полис ОСАГО?

В Украине автомобильное страхование ОСАГО является обязательным для всех владельцев транспортных средств.

Но в каких случаях полицейские имеют право проверить страховку?

Страховка покрывает ущерб, нанесенный пострадавшей стороне владельцем полиса, если произошло дорожно-транспортное происшествие. Полиция вправе выписать водителю штраф, если он не сможет предъявить действующий полис ОСАГО

Сотрудники полиции имеют право потребовать предъявления страховки ОСАГО, если водитель нарушил правила дорожного движения, спровоцировал ДТП или пересекает государственную границу.

Но с внедрением системы видеофиксации нарушений возможности полиции несколько расширились — камеры способны сканировать номера автомобилей автоматически. Если окажется, что у водителя нет страховки, ему могут отправить письмо с требованием оплатить штраф непосредственно за это.

Размер штрафа за отсутствие страховки ОСАГО в 2020 году

Владелец авто без ОСАГО будет привлечен к административной ответственности и заплатит 850 грн за просроченный или неоформленный полис (425 грн, если полис оформлен, но не может быть предъявлен полицейскому, не касается страховки, оформленной в электронном виде).

Напомним,