Когда полиция имеет право проверить полис ОСАГО?

6 июля 2020 09:30 Алла Лысак
Когда полиция имеет право проверить полис ОСАГО?
Когда полиция имеет право проверить полис ОСАГО?
pixabay.com

В Украине автомобильное страхование ОСАГО является обязательным для всех владельцев транспортных средств.

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Страховка покрывает ущерб, нанесенный пострадавшей стороне владельцем полиса, если произошло дорожно-транспортное происшествие. Полиция вправе выписать водителю штраф, если он не сможет предъявить действующий полис ОСАГО.

Но в каких случаях полицейские имеют право проверить страховку? 

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Сотрудники полиции имеют право потребовать предъявления страховки ОСАГО, если водитель нарушил правила дорожного движения, спровоцировал ДТП или пересекает государственную границу.

Но с внедрением системы видеофиксации нарушений возможности полиции несколько расширились — камеры способны сканировать номера автомобилей автоматически. Если окажется, что у водителя нет страховки, ему могут отправить письмо с требованием оплатить штраф непосредственно за это. 

Размер штрафа за отсутствие страховки ОСАГО в 2020 году

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Владелец авто без ОСАГО будет привлечен к административной ответственности и заплатит 850 грн за просроченный или неоформленный полис (425 грн, если полис оформлен, но не может быть предъявлен полицейскому, не касается страховки, оформленной в электронном виде). 

Напомним,

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