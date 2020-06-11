В Украине планируют увеличить штрафы за нарушения ПДД пешеходами

11 июня 2020 09:30 Алла Лысак
В Украине планируют увеличить штрафы за нарушения ПДД пешеходами
В Украине планируют увеличить штрафы за нарушения ПДД пешеходами
pixabay.com

Верховная Рада Украины уже приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности пешеходов за нарушения ПДД.

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Данный законопроект, если будет принят, приведет к изменениям в административном Кодексе Украины в самое ближайшее время.

Если пешеход перейти дорогу на красный, по проезжей части в неустановленном месте или перед транспортным средством, ему придется заплатить 255 грн (сейчас 51 грн). 

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Аналогичные нарушения, совершенные лицами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, будут наказываться уже 510 грн штрафа (сейчас 136 грн).

Наконец, за провоцирование аварийной ситуации пешехода хотят обязать платить 680 грн (сейчас 170 грн).

Отметим, что за 2019 год в Украине произошло 8,5 тысячи ДТП с участием пешеходов. 

Напомним,

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