В Украине планируют увеличить штрафы за нарушения ПДД пешеходами
Верховная Рада Украины уже приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности пешеходов за нарушения ПДД.
Если пешеход перейти дорогу на красный, по проезжей части в неустановленном месте или перед транспортным средством, ему придется заплатить 255 грн (сейчас 51 грн).
Наконец, за провоцирование аварийной ситуации пешехода хотят обязать платить 680 грн (сейчас 170 грн).
Отметим, что за 2019 год в Украине произошло 8,5 тысячи ДТП с участием пешеходов.
Напомним,