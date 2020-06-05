В Украине запустили мобильное приложение для оплаты штрафов за нарушения ПДД
В Министерстве внутренних дел рассказали о возможностях нового мобильного приложения.
С помощью приложения можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на ТС, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Не надо ждать, пока постановление окажется в вашем почтовом ящике.В Министерстве подчеркнули, что оплатить штраф можно с 50% скидкой, для этого следует сделать это не позднее 10 дня с момента получения постановления.
Приложение «Штрафы ПДД» уже доступно для Android, в ближайшее время появится и версия для IOS.
Напомним,