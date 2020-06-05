В Украине запустили мобильное приложение для оплаты штрафов за нарушения ПДД

В Украине запустили мобильное приложение для оплаты штрафов за нарушения ПДД

В Министерстве внутренних дел рассказали о возможностях нового мобильного приложения.

По словам заместителя министра Сергея Гончарова, в новом приложении «Штрафы ПДД» украинские водители смогут узнать о наличии штрафов, которые необходимо погасить, и осуществить оплату онлайн.

С помощью приложения можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на ТС, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Не надо ждать, пока постановление окажется в вашем почтовом ящике.

В Министерстве подчеркнули, что оплатить штраф можно с 50% скидкой, для этого следует сделать это не позднее 10 дня с момента получения постановления.

Будет полезным приложение и водителям, которые не являются собственниками транспортного средства. Уведомления о штрафных санкциях будут приходить как владельцам, так и пользователям, если будет оформлена подписка на уведомления.

Приложение «Штрафы ПДД» уже доступно для Android, в ближайшее время появится и версия для IOS.

Напомним,