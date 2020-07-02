Какие штрафы грозят украинцам за вождение в пьяном виде
Вчера, 1 июля, в Украине ввели более жесткий штраф в качестве наказания для водителей за вождение в нетрезвом состоянии.
Уже с 1 июля водитель в нетрезвом виде должен будет заплатать штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Ранее штраф за подобное нарушение составлял 10,2 тысяч гривен. Если же водителя повторно поймают за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сумма штрафа достигнет 51 тысячи гривен. При этом права у водителя придется изъять на три года.
Водителя может ожидать срок в таких случаях:
- управление в состоянии алкогольного, наркотического либо другого опьянения;
- отказ водителя от прохождения медицинского тестирование на наличие опьянения;
Ранее в Украине заработала обновленная система автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Напомним,
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