Какие штрафы грозят украинцам за вождение в пьяном виде

2 июля 2020 17:00 Антонина Старовойт
Какие штрафы грозят украинцам за вождение в пьяном виде
Какие штрафы грозят украинцам за вождение в пьяном виде
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Вчера, 1 июля, в Украине ввели более жесткий штраф в качестве наказания для водителей за вождение в нетрезвом состоянии.

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Теперь для нарушителей штрафы сильно поднимутся в своем ценнике. Помимо этого, теперь вождение в состоянии алкогольного опьянения считается не административным, а уголовным преступлением. 

Уже с 1 июля водитель в нетрезвом виде должен будет заплатать штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Ранее штраф за подобное нарушение составлял 10,2 тысяч гривен. Если же водителя повторно поймают за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сумма штрафа достигнет 51 тысячи гривен. При этом права у водителя придется изъять на три года. 

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При попадании в ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в силу вступит другая норма закона, которая предусматривает лишение свободы. 

Водителя может ожидать срок в таких случаях: 

  • управление в состоянии алкогольного, наркотического либо другого опьянения;
  • отказ водителя от прохождения медицинского тестирование на наличие опьянения;

Ранее в Украине заработала обновленная система автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения. 

Напомним, 

 

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