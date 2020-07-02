Какие штрафы грозят украинцам за вождение в пьяном виде

Вчера, 1 июля, в Украине ввели более жесткий штраф в качестве наказания для водителей за вождение в нетрезвом состоянии.

Теперь для нарушителей штрафы сильно поднимутся в своем ценнике. Помимо этого, теперь вождение в состоянии алкогольного опьянения считается не административным, а уголовным преступлением.

Уже с 1 июля водитель в нетрезвом виде должен будет заплатать штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Ранее штраф за подобное нарушение составлял 10,2 тысяч гривен. Если же водителя повторно поймают за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сумма штрафа достигнет 51 тысячи гривен. При этом права у водителя придется изъять на три года.

При попадании в ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в силу вступит другая норма закона, которая предусматривает лишение свободы.

Водителя может ожидать срок в таких случаях:

управление в состоянии алкогольного, наркотического либо другого опьянения;

отказ водителя от прохождения медицинского тестирование на наличие опьянения;

Ранее в Украине заработала обновленная система автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Напомним,