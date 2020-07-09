Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.07.2020)

9 июля 2020 22:30 Юлия Крутиева
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.07.2020)
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.07.2020)
пресс-служба

9 июля на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Право на владу.

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Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной. Везде тлеют пожары. Пылает прифронтовая Луганщина, где погибли пятеро жителей одного из сел. И еще большая тревога - на юге. В Крыму активизировалась российская военная машина. Полуостров страдает из-за засухи. И все чаще звучат опасения: Россия якобы готовится к войне за воду и планирует напасть на украинский юг с захваченного Крыма. Насколько вероятна угроза? Готова ли Украина к нападению врага? НИ существует ли способ предотвратить новую войну?

К участию приглашены: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов; вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников; командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наев; сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов; народный депутат от фракции партии "Слуга народа" Ирина Верещук; народный депутат от депутатской группы "За будущее" Игорь Палица; народный депутат 8-го созыва, председатель партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий; блогер, представитель Донецка в политической подгруппе на Минских переговорах Денис Казанский; советник Министра внутренних дел Украины по вопросам волонтеров и ветеранов Евгений Терехов; бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягуней; бывший вице-премьер по вопросам экономики и экономических реформ АР Крым, народный депутат Украины V, VI, VII созывов, и.о. заместителя главы Администрации Президента в 2014 Андрей Сенченко; глава аналитического центра "Донбасский институт региональной политики" Энрике Менендес и другие.

Новый выпуск проекта Право на владу от 09.07.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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