Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 06.07.2020

6 июля 2020 22:30 Юлия Крутиева
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 06.07.2020
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 06.07.2020
пресс-служба канала 1+1

6 июля на канале 1+1 вышел новый выпуск программы Гроші.

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В новом выпуске «Гроші» проверят, что происходит в курортной Одессе в период карантина, а также узнают, действительно ли причиной разрушительных последствий наводнения на Закарпатье стала незаконная вырубка лесов.

Крупнейшее наводнение в Карпатах, которое выпала на долю региона в этом году и разрушило инфраструктуру многих населенных пунктов, экологи связывают с беспощадными, а часто и незаконными вырубками леса. По словам экологов, вырубка лесов не может помешать наводнению, но может его задержать.

Основная функция лесных массивов, особенно в горном регионе - именно водосбор. То есть, задержка воды, которая потом постепенно будет высвобождаться в реки. Конечно, влагу задерживает не ствол дерева. А специфическая экосистема, которую эти деревья создают: специальная подушка из иголок, листьев и мха - которая впитывает в себя влагу», - прокомментируют экологи журналистам программы.

«Гроші» разберутся, в каких масштабах происходила вырубка лесов в Карпатах и подсчитают, насколько эта сфера находится в тени. А также проведут собственное расследование и покажут, какие «серые» схемы используют для вырубки лесов, чтобы избежать привлечения к ответственности.

Кроме того, в новом выпуске журналисты программы поедут на инспекцию в курортную Одессу. Через закрытые границы украинцы на «длинные» выходные на День Конституции массово поехали в украинскую «Южную Пальмиру». Корреспонденты "Грошей" полностью пройдут путь обычного туриста и шаг за шагом покажут, что предлагает туристам Одесса, сколько будет стоить украинцам такой отдых, и соблюдаются ли в городе карантинные требования.

Новый выпуск программы «Гроші» с ведущим Александром Преподобным смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

 

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