Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 07.08.2020)

7 августа в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа. И сразу после эфира вы сможете смотреть онлайн на нашем сайте Tv.ua.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Северный виноград – такое название получил крыжовник еще в древности за схожесть плодов с южной ягодой. В наши дни практически ни один огородный участок или сад не обходится без этого кустарника. В чем же польза этой вкусной зеленой ягоды? Как свежий крыжовник влияет на организм человека? На что стоит обращать внимание при выборе ягод? Чем отличаются разные сорта крыжовника? И какие изысканные напитки, соусы и варенья можно из него приготовить? Звездный эксперт этого выпуска – телеведущая Мария Виноградова.

Новый выпуск Полезной программы от 07.08.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,