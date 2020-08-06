Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 06.08.2020)

6 августа в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа. И сразу после эфира вы сможете смотреть онлайн на нашем сайте Tv.ua.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Лето – самое время для пикников. Как правильно определиться с выбором мяса для шашлыка? Какое мясо более диетическое – свинина, говядина, баранина или курятина? В чем состоит особенность приготовления рыбного шашлыка? Как отличить качественный продукт от некачественного? Из чего лучше сделать маринад, чтобы мясо получилось мягким и сочным? И какие продукты и напитки лучше всего сочетаются с шашлыком? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – актер Илья Ноябрев.

Новый выпуск Полезной программы от 06.08.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним,