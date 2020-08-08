Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 08.08.2020)

8 августа 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 08.08.2020)

8 августа в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа. И сразу после эфира вы сможете смотреть онлайн на нашем сайте Tv.ua.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Креветки считаются деликатесом, и едим мы их не каждый день. За что их ценят диетологи? Кому рекомендуют включать креветки в свой рацион? Все ли креветки вкусны и полезны? Где производят самый качественный товар? Сколько льда может содержаться в упаковке с креветками? На что обратить внимание при выборе качественного товара? Чем опасны замороженные несколько раз креветки? В каком виде их лучше употреблять - вареными, запеченными, маринованными? И как их правильно приготовить? Звездный эксперт ток-шоу – певица Анна Добрыднева.

Новый выпуск Полезной программы от 08.08.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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