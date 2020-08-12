Хорошее здоровье на Интере: Инсульт - смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.08.2020)

12 августа 2020 23:39 Александр Кива
Хорошее здоровье на Интере: Инсульт - смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.08.2020)
Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 13.08.2020)
пресс-служба

13 августа в 13:20 выйдет новое ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема 3 выпуска проекта – вакцинация.

Смотрите в 3 выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере

Инсульт - одна из главных причин смертности в нашей стране. Врачи бьют тревогу: ежегодно это заболевание диагностируют у 140 тысяч украинцев, 50 тысяч из которых – не выживают. Вовремя увидеть симптомы, не мешкая, обратиться к врачам и правильно оказать первую помощь - вот правила, которые могут спасти жизнь. Чем ишемический инсульт отличается от геморагического? Какой из них более опасен и чем? По каким признакам можно определить инсульт? Как оказать первую помощь? И в чем заключается секрет долголетия? Звездные гости программы – актриса Светлана Билоножко, боксер Вячеслав Узелков и танцор Григорий Чапкис.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере от 13.08.2020 смотрите в 13:20 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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