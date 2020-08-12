Хорошее здоровье на Интере: Клещи - смотреть онлайн выпуск (эфир от 14.08.2020)

12 августа 2020 23:45 Александр Кива
Хорошее здоровье на Интере: Клещи - смотреть онлайн выпуск (эфир от 14.08.2020)
Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 14.08.2020)
пресс-служба

14 августа в 13:20 выйдет новое ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема 4 выпуска проекта – вакцинация.

Смотрите в 4 выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере

Клещи - очень маленькие, и не всегда заметны, в отличие от последствий, которые они могут вызвать для здоровья человека. Человек, укушенный клещом, может заразиться энцефалитом, бабезиозом, болезнью Лайма. Почему в наше время стало так много клещей? Чем они опасны? Как защититься от клещей во время прогулки? Что делать после укуса клеща и как его правильно удалить? Чем лучше обработать место укуса? Какие болезни после укусов клеща опасны для собак? Существует ли вакцина против болезни Лайма и энцефалита? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Звездный гость программы – маэстро Владимир Гришко.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере от 14.08.2020 смотрите в 13:20 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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