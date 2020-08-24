Концерт Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

24 августа 2020 20:00 Юлия Крутиева
Концерт Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
пресс-служба

24 августа канал 1+1 покажет праздничный выпуск "Светской жизни" с Екатериной Осадчей, посвященный 15-летию программы.

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В этом году программе «Светская жизнь» исполняется 15 лет. Знаменательную дату команда проекта традиционно отметила грандиозным музыкальным концертом под открытым небом, на этот раз - на лесной поляне ботанического сада им.Гришка. Красная дорожка, звездные гости, цветы, самые известные хиты со сцены, а еще воспоминания о первых интервью и самые искренние пожелания от гостей - на праздник пришли звезды украинского шоу-бизнеса, которые неоднократно становились героями программы.

Поздравить проект пришли звезды украинского шоу бизнеса, среди которых были Верка Сердючка, Тина Кароль, MONATIK, Наталья Могилевская, Олег Винник, Ирина Билык, Оля Полякова, NK, Mozgi, "Время и стекло" и многие другие. Звезды феерично появлялись на сцене и исполняли свои культовые хиты - песни, которые сделали их суперзвездами, а также приветствовали ведущую с праздником, шутили и вместе Екатериной Осадчей вспоминали самые яркие моменты их отношений. Некоторые из артистов в качестве сюрприза представил на сцене свои новые песни.

Праздничный концерт к 15-летию Светской жизни смотрите в 20:30 на канале 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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