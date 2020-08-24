Концерт Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
24 августа канал 1+1 покажет праздничный выпуск "Светской жизни" с Екатериной Осадчей, посвященный 15-летию программы.
Поздравить проект пришли звезды украинского шоу бизнеса, среди которых были Верка Сердючка, Тина Кароль, MONATIK, Наталья Могилевская, Олег Винник, Ирина Билык, Оля Полякова, NK, Mozgi, "Время и стекло" и многие другие. Звезды феерично появлялись на сцене и исполняли свои культовые хиты - песни, которые сделали их суперзвездами, а также приветствовали ведущую с праздником, шутили и вместе Екатериной Осадчей вспоминали самые яркие моменты их отношений. Некоторые из артистов в качестве сюрприза представил на сцене свои новые песни.
Праздничный концерт к 15-летию Светской жизни смотрите в 20:30 на канале 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.