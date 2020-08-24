Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 26.08.2020)

26 августа на ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 8 выпуск шоу Богиня шопинга. Экстремальный сезон.

Сегодня в модном батле сойдутся оперная дива с модельными формами Виктория, самопровозглашенная лучшая HR Киева Аня и продавец на стиле, которой страшно отказать, Владислава. Девушки искать образ для встречи с любовницей парня.

8 выпуск шоу Богиня шопинга. Экстремальный сезон смотрите 26 августа в 17:15 на канале ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.