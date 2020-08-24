Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2020)

24 августа 2020 17:20 Александр Кива
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2020)
пресс-служба

28 августа на ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 10 выпуск шоу Богиня шопинга. Экстремальный сезон.

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Смотрите в 10 выпуске шоу Богиня шопинга. Экстремальный сезон:

Сегодня в модном батле сойдутся оперная дива с модельными формами Виктория, самопровозглашенная лучшая HR Киева Аня и продавец на стиле, которой страшно отказать, Владислава. Девушки искать образ для встречи с любовницей парня.

10 выпуск шоу Богиня шопинга. Экстремальный сезон  смотрите 28 августа в 17:15 на канале ТЕТ и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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