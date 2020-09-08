Хорошее здоровье на Интере: инфаркт - смотреть онлайн выпуск (эфир от 08.09.2020)

8 сентября 2020 22:45 Александр Кива
Хорошее здоровье на Интере: инфаркт - смотреть онлайн выпуск (эфир от 08.09.2020)
Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 09.09.2020)
пресс-служба

9 сентября в 13:20 выйдет новый выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема эфира – инфаркт.

Смотрите в 18 выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере

По статистике Всемирной организации здравоохранения, болезни сердца ежегодно уносят около 20 миллионов жизней по всему миру. В зоне риска атаки инфаркта – все без исключения. А врага надо знать в лицо! Боль за грудиной, одышка, ощущение нехватки воздуха, страх смерти – признаки инфаркта. Что делать, если вам стало плохо, а рядом никого нет? Как сохранить сосуды здоровыми? Какие обследования стоит проходить, какие лекарства принимать и какой образ жизни вести? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Эксперты этой программы: кардиологи Екатерина Амосова и Татьяна Никеева, диетолог Ольга Деминская. Звездный гость ток-шоу – заслуженная артистка Украины Инна Капинос.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере от 08.09.2020 смотрите в 13:20 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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