Хорошее здоровье на Интере: ожирение - смотреть онлайн выпуск (эфир от 08.09.2020)

7 сентября 2020 19:17 Александр Кива
Хорошее здоровье на Интере: ожирение - смотреть онлайн выпуск (эфир от 08.09.2020)
Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 08.09.2020)

8 сентября в 13:20 выйдет новый выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема эфира – храп.

Смотрите в 17 выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере

Эта распространенная проблема характерна для 50% мужчин и 30% женщин. Как спасти брак, если кто-то из супругов храпит? Можно ли умереть от храпа? И как правильно выбрать подушку, чтобы не храпеть? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Эксперты этой программы: сомнолог Юрий Погорецкий, отоларинголог Татьяна Запорожец, невролог София Устьянцева. Звездный гость «Хорошего здоровья на Интере» – шоумен Дмитрий Коляденко.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере от 08.09.2020 смотрите в 13:20 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Облако тегов

Интер телешоу Хорошее здоровье на Интере

Материалы по теме

Детектор лжи-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.09.2020)
Телешоу

Детектор лжи-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.09.2020)
Танці з зірками-2020: эротичная Надежда Мейхер взбудоражила зал и судей сексуальной самбой
Новости

Танці з зірками-2020: эротичная Надежда Мейхер взбудоражила зал и судей сексуальной самбой
О чем молчат женщины: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 09.09.2020)
Телешоу

О чем молчат женщины: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 09.09.2020)
Детектор лжи: Не приведет ли правда к краху молодой семьи – смотрите во 2 выпуске
Анонсы на ТВ

Детектор лжи: Не приведет ли правда к краху молодой семьи – смотрите во 2 выпуске

Популярное на сайте

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)

Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)
Прогулка на лодке и пылкие поцелуи: Ирину Билык застукали на отдыхе с неизвестным мужчиной

Прогулка на лодке и пылкие поцелуи: Ирину Билык застукали на отдыхе с неизвестным мужчиной
На твоей стороне-2: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 01.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 01.09.2020)

Популярное видео

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)

Корзина для счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 05.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 01.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 01.09.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK