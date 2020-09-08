Хорошее здоровье на Интере: паразиты - смотреть онлайн выпуск (эфир от 10.09.2020)

8 сентября 2020 22:46 Александр Кива
Хорошее здоровье на Интере: паразиты - смотреть онлайн выпуск (эфир от 10.09.2020)
Хорошее здоровье на Интере, телешоу, Интер

10 сентября в 13:20 выйдет новый выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема эфира – паразиты.

Смотрите в 19 выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере

Их существует около 400 видов, и все они довольно опасны для нашего здоровья. Чем отличаются паразиты один от другого? Где они «живут»? Как уберечься от заражения и что делать, если вы заразились паразитами, расскажут эксперты ток-шоу: паразитолог Татьяна Кулиш, инфекционист Фархад Абдуллаев, педиатр Анна Горбань. Звездная гостья «Хорошего здоровья на Интере» – заслуженная артистка Украины, певица Марина Одольская.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере от 08.09.2020 смотрите в 13:20 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

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