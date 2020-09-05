Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.09.2020)

5 сентября 2020 21:00 Юлия Крутиева
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.09.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.09.2020)
пресс-служба

5 сентября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск программы Светская жизнь.

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Ведущая программы Світське життя Катя Осадчая продолжает раскрывать все тайны богатых и знаменитых. Зрители вместе с ведущей попадут на главные события и интересные ивенты страны и мира, узнают откровенные ответы на острые вопросы Екатерины Осадчей, а также станут свидетелями громких журналистских расследований, которые откроют всю правду о звездах.

Новый выпуск программы Світське життя смотрите в 23:10 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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