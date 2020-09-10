У кого більше?: смотреть онлайн 2 выпуск (эфир от 07.09.2020)

10 сентября 2020 10:35 Александр Кива
У кого більше?: смотреть онлайн 2 выпуск (эфир от 07.09.2020)
У кого більше?: смотреть онлайн 2 выпуск (эфир от 07.09.2020)
пресс-служба

7 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 2 выпуск шоу У кого більше?

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Смотрите во 2 выпуске шоу У кого більше?

В тревел-шоу У кого больше? 1 сезон 2 выпуск от 07.09.2020 Аня Олицкая и Настя Кошман поедут на Бали. Этот остров – мечта любого путешественника, обитель творческих личностей, фрилансеров и йогов. Однако девушкам некогда будет наслаждаться балийскими красотами – их ждет три дня адской работы!

 

Другая сторона сказочного острова

Во 2 выпуске шоу У кого больше? Аня и Настя увидят Бали совсем не таким, каким его представляют себе беспечные туристы. Им придется работать в поте лица, чтобы добыть средства на пропитание и ночлег. Но самая главная их цель – это, конечно же, заработать как можно больше денег! Победительница отправится отдыхать в первоклассный СПА-салон, а проигравшей придется поцеловать огромную летучую мышь. Кому не повезет? Узнайте прямо сейчас – смотрите У кого больше? 07.09.2020 онлайн.

Девушки начали готовиться еще в Украине. Настя решила заработать на продаже ювелирных украшений, а Аня – применить свои знания в косметологии. Девушки даже не представляли, какая работа их ждет на самом деле! Узнайте подробности во 2 выпуске У кого больше?

Экстрим для украинских журналисток

На второй день Аня отправится на поиски… экскрементов! Самый дорогой балийский кофе лювак делается из зерен, которыми питаются местные зверьки мусанги. Эти небольшие животные, похожие на куниц, съедают кофейные ягоды, после чего те естественным образом ферментируются в их пищеварительном тракте и выходят наружу. Местные собирают экскременты мусангов, очищают их, сушат и обжаривают. В итоге получается самый дорогой кофе в мире! Во 2 выпуске У кого больше? Аня решит, что этот странный деликатес даст ей возможность заработать большие деньги. Получится ли у нее? Узнайте прямо сейчас!

Работая на Бали, украинские журналистки столкнутся с неожиданными трудностями. Настя едва не разобьется на скутере и побывает в жерле действующего вулкана. Аня найдет себе спонсоров, обманет работодателя и подружится с местными женщинами. Кого из них ждет свидание с летучей мышью? Узнайте прямо сейчас – смотрите У кого больше?

2 выпуск проекта У кого більше? смотрите онлайн на сайте tv.ua.

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