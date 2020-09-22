Хорошее здоровье на Интере - депрессия: смотреть онлайн выпуск (эфир от 22.09.2020)

22 сентября 2020 10:56 Александр Кива
Хорошее здоровье на Интере - депрессия: смотреть онлайн выпуск (эфир от 22.09.2020)
Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 22.09.2020)
пресс-служба

22 сентября в 13:20 выйдет новый выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема эфира – депрессия.

Смотрите новом выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере

Постоянное плохое настроение, безразличие к окружающему миру, заторможенность, тяжелый сон  все эти симптомы могут указывать на наличие болезни. Как отличить осеннюю хандру от серьезного заболевания? Кто рискует заболеть депрессией? В студии программы ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу расскажут о причинах этой болезни и способах ее лечения.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере от 22.09.2020 смотрите в 13:20 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.

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