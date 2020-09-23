Хорошее здоровье на Интере - рак молочной железы: смотреть онлайн выпуск (эфир от 24.09.2020)

24 сентября в 13:20 выйдет новый выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема эфира – рак молочной железы.

Смотрите новом выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере:

По статистике, каждая седьмая женщина в Украине имеет проблемы со здоровьем груди, которые диагностируются слишком поздно. Но если рак выявить вовремя, специалисты обещают не просто выздоровление, а и возвращение к полноценной жизни. Каковы симптомы заболевания? Что должно насторожить женщину и побудить ее обратиться к врачу? Каковы причины возникновения рака молочной железы? Как болезнь развивается и проявляется? В каких случаях необходимо удаление груди? Кому из звезд пришлось услышать страшный диагноз? И что предлагает современная медицина женщинам, которым удалили молочные железы? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Эксперты программы: онкомаммолог Милан Малец, психолог Наталья Ломоносова, пластический хирург Адрей Якобчук. Звездный гость «Хорошего здоровья на Интере» – оперная певица Алена Гребенюк.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере смотрите 24 сентября в 13:20 на канале Интер и после эфира - онлайн на tv.ua.