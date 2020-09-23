Хорошее здоровье на Интере - прыщи: смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.09.2020)

23 сентября 2020 18:25 Александр Кива
Хорошее здоровье на Интере - прыщи: смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.09.2020)
Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.09.2020)
пресс-служба

25 сентября в 13:20 выйдет новый выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема эфира – прыщи.

Смотрите новом выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере

Прыщи на лице могут стать серьезной проблемой для подростка, источником неуверенности в себе и плохого настроения. По данным специалистов, 8 из 10 юношей и девушек во всем мире страдают от высыпаний на лице! Можно ли пережить переходный возраст без высыпаний на коже? Как и почему образуется акне? Какие болезни могут вызвать прыщи во взрослом возрасте? Что есть и как правильно ухаживать за кожей, чтобы предотвратить появление акне? О том, почему появляются прыщи и как от них избавиться, расскажут дерматолог Владлена Аверина, эндокринолог Наталья Грищенко, гастроэнтеролог Наталья Харченко. Звездная гостья этого выпуска – актриса детективного сериала «Вещдок» Юлия Гапчук.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере смотрите 25 сентября в 13:20 на канале Интер и после эфира - онлайн на tv.ua.

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