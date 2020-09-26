Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.10.2020)
26 сентября 2020 21:20
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.10.2020)
пресс-служба
1 октября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Право на владу.
Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной. В каждом выпуске политики дают ответы на все, даже самые неудобные, вопросы. В дискуссии принимают участие не только они, но и их оппоненты, а также политологи и журналисты. И конечно же, зрители, ведь каждый может задать свой вопрос на сайте проекта. Смогут ли политики доказать свою честность перед народом?
Новый выпуск проекта Право на владу от 01.10.2020 смотрите в 21:45 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.