Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.09.2020)

17 сентября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Право на владу.

Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной. В окружении угроз. Нарушено перемирия на Донбассе, скандальное решение об инспектировании украинских позиций с участием боевиков, встреча "нормандских советников" в Берлине: Украина продолжает балансировать между войной и миром. Можно ли удержать надолго режим тишины в Донбассе? Удастся ли России добиться проведения выборов в ОРДЛО? Как враг пытается уничтожить Украину изнутри? Есть предатели во власти? Почему местные выборы важны даже во время войны? Все это - темы сегодняшней дискуссии.

В обсуждении примут участие: представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы, народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Костин, председатель политической партии "За будущее" Игорь Палица, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий, народный депутат, "Слуга народа "Александр Дубинский, военный эксперт Алексей Арестович, представитель Донецка в украинской делегации в Трехсторонний контактной группе в Минске Сергей Гармаш, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, член Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины Михаил Дворянчук, городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, претендент на должность городского головы Львова Руслан Кошулинский и другие.

Новый выпуск проекта Право на владу от 17.09.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.