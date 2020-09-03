Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.09.2020)

3 сентября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Право на владу.

Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной. Главными темами программы станут начало обучения в условиях коронавируса и нынешнее состояние украинской экономики.

Во время прямого эфира ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук вместе с гостями обсудит, как будет происходить обучение в школах и вузах в условиях адаптивного карантина, а также существует ли опасность для детей и учителей. Ведь учебные заведения почти повсеместно оказались не готовы к началу занятий.

Кроме того, в программе будет идти речь о нынешней ситуации с экономикой и вероятным подорожанием коммунальных услуг.

В программе примут участие: и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, соучредитель ОО «Родительский контроль» и «Смарт образование» Иванна Коберник, член комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций из фракции "Слуга народа" Юлия Гришина, народный депутат от фракции "Голос", комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций Инна Совсун, народный депутат от группы "За будущее" Игорь Палица, народный депутат из фракции "Голос" Юлия Клименко, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко, член наблюдательного совета Украинского совета бизнеса Александр Громыко, врач-инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская, психолог Наталья Ломоносова, телеведущая, журналист, многодетная мать Ольга Фреймут (присоединится в эфир онлайн).

Новый выпуск проекта Право на владу от 03.09.2020 смотрите в 21:45 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.