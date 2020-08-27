Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 27.08.2020)

27 августа на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Право на владу.

Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной. Темой первого выпуска «Право на владу» станет «Белорусский майдан: открытый финал».

Ведущая шоу Наталья Мосейчук вместе с журналистами, политиками и экспертами обсудят массовые протесты в Беларуси, которые уже третью неделю происходят по всей стране после президентских выборов 9 августа. Граждане соседнего государства возмущены сомнительной победой Александра Лукашенко на выборах, которые не признала западная половина мира.

Что происходит в отношениях между Киевом и Минском, какой будет развязка драматических событий в Беларуси, и чем это может обернуться для Украины - ответы на все волнующие вопросы будут искать во время прямого эфира ток-шоу.

В студию приглашены: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, глава украинской делегации в ТКГ в Минске, Президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук, председатель партии «За майбутнє», народный депутат от одноименной группы в ВРУ Игорь Палица, экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь, народный депутат от фракции партии «ВО Батьківщина» Сергей Власенко, белорусская журналистка Татьяна Мартынова и другие.

Отметим, что съемки нового сезона будут проходить с соблюдением всех карантинных мер безопасности. Прямые эфиры, как и раньше, будут проходить без зрителей в зале.

Новый выпуск проекта Право на владу от 27.08.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.