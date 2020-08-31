Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 31.08.2020

31 августа 2020 23:15 Юлия Крутиева
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 31.08.2020
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 31.08.2020
пресс-служба

31 августа на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск программы Гроші.

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В первом выпуске программы Гроші смотрите: ко старту нового учебного года «Гроші» проанализируют, насколько подорожали или подешевели сборы учеников в школу в карантинных реалиях. Первое сентября, или день знаний, впервые будет без традиционных линеек и с новыми карантинными правилами. За парты сядут дети не во всех регионах. Школы "красных зон" не откроются - обучение там будет происходить онлайн. Зонирование будут пересматривать по пятницам. Сейчас - это почти вся Ивано-Франковская область, несколько районов Одесской области и Ровенской области, часть Черновицкой области и несколько районов Тернопольской области. В остальных регионах обучения будет, но с инновациями. Как будет выглядеть обучения в школах сегодня, и главное: будет ли школа безопасным местом - проанализируют журналисты «Грошей».

Кроме того, в новом выпуске зрителей ждет продолжение истории о незаконной застройке берега в Каменец-Подольском. Ведь после сюжета в программе «Гроші» правоохранители возбудили уголовное дело по этому факту, а строительство на пляже остановили.

Как будет проходить обучение в школах в условиях карантина, какое развитие получило дело о незаконной застройке пляжа в Каменец-Подольском, и о многом другом смотрите в новом выпуске программы "Гроші".

Новый выпуск программы Гроші с ведущим Александром Преподобным смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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