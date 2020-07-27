Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 27.07.2020

27 июля 2020 20:00 Юлия Крутиева
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 27.07.2020
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 27.07.2020
пресс-служба канала 1+1

27 июля на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск программы Гроші.

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В новом выпуске «Гроші» покажут, что происходит с курсом валют в Украине, и стоит ли ждать значительного подорожания доллара и евро.

В последнюю неделю ситуация на валютном рынке в целом останется напряженной: курс доллара и евро идет вверх. В обменниках доллар стоит почти 28 гривен, а евро - больше 32 грн. Журналисты программы выяснят, есть ли паника среди украинцев относительно роста курса, и можно ли в обменниках беспрепятственно купить иностранную валюту. А также пообщаются с финансистами, которые расскажут о причинах таких колебаний и сделают свой прогноз, что будет с гривной до конца года.

Также в новом выпуске «Гроші» продолжат следить за делом со штрафами табачным компаниям. Журналисты покажут, кто из игроков рынка уже оплатил первый многомиллионный штраф, и что ждет других нарушителей.

Новый выпуск программы «Гроші» с ведущим Александром Преподобным смотрите в 20:15 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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