Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 13.07.2020

6 июля на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск программы Гроші.

В новом выпуске «Гроші» покажут, как в Украине работает нововведенная система автоматической видеофиксации нарушений правил дорожного движения, и на какие ее недостатки жалуются водители. Работа система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения начала работу с 1 июня 2020 года. Согласно нововведениям, в местах наибольшей концентрации ДТП нарушение правил дорожного движения фиксируют специальные камеры. Затем нарушителям направляют уведомление о назначении штрафа по почте.

На первом этапе уже установили 50 камер в Киевской области - из них 20 в столице и 30 в области. Всего, по данным МВД, в Украине планируют установить около 700 таких комплексов.

Журналисты программы пообщаются с водителями, автоэкспертами и юристами, чтобы разобраться с результатами первого месяца работы системы видеофиксации. Какой размер штрафа сегодня платят водители за превышение скорости, на сколько его планируют повысить до конца года, какие жалобы и нарекания на систему существуют среди водителей - покажут в новом выпуске «Грошей».

Еще одной темой программы станет актуальный вопрос, который сейчас беспокоит многих украинцев - как отдохнуть за границей в условиях карантина. «Гроші» расскажут, какие популярные туристические страны уже открыты для украинцев, какие новые карантинные условия ввели для поездок, и как не оказаться «в ловушке» за рубежом после долгожданного отдыха.

Новый выпуск программы «Гроші» с ведущим Александром Преподобным смотрите в 22:45 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.