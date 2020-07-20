Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 20.07.2020

20 июля на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск программы Гроші.

Сегодня в эфир вышел последний выпуск программы журналистских расследований «Гроші» . После сегодняшнего эфира программа идет в непродолжительный отпуск и вернется с новым сезоном в августе.

Главной темой выпуска станет легализация игорного бизнеса в Украине. На прошлой неделе Верховная Рада приняла законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", который поддержали 248 народных депутатов. Отныне казино, залы игровых автоматов должны работать официально и прозрачно. Хотя в программе «Гроші» неоднократно показывали, как работал этот бизнес в тени и интернете. Журналисты программы проанализируют свежий законопроект и покажут, как сейчас изменится «азартный рынок услуг» и по каким новым правилам будет происходить легализация.

Также в новом выпуске «Гроші» покажут из-за каких недостатков в судебной системе в Украине катастрофически не хватает судей. И почему люди и бизнес годами ждут проведения заседаний и приговоров по своим судебным искам.

Кроме того, «Гроші» продолжат серию расследований о «черных археологах», которые незаконно разворовывают украинские археологические достопримечательности. В этот раз в программе покажут, кто и как мог ограбить уникальный памятник под Киевом, и за сколько продать на черном рынке найденные предметы.

Новый выпуск программы «Гроші» с ведущим Александром Преподобным смотрите в 22:45 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.