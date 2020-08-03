Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 03.08.2020
3 августа 2020 22:50
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 03.08.2020
пресс-служба
3 августа на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск программы Гроші.
«Гроші» смотрите: Виктор Янукович возвращается в Украину! Но не собственной персоной, а через своих людей. Смотрящие Виктора Федоровича в прямом смысле на коне. И они галопом возвращают старые схемы в золотые государственные предприятия - как вот коневодство Украины, которое владеет угодьями на миллиарды по всей стране. История затонувшего танкера «Делфи» идеально показывает безответственность и жадность украинских чиновников. За 2 месяца до аварии министр инфраструктуры Владислав Криклий обещал в своей правительственной программе усовершенствовать систему реагирования на загрязнение морских вод. И уже 8 месяцев заваленный прямо на пляже танкер стекает нефтью, грозит отдыхающим и разрушает всю экосистему. Пока полмира в красной зоне карантина, у Украины есть шанс развить внутренний туризм, а у чиновников – украсть земли в ярких уголках страны. Например, виды Бакоты понравились местному надзирателю по земельным участкам времен Януковича, который прямо на береговой линии решил построить себе отель.
Новый выпуск программы Гроші с ведущим Александром Преподобным смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.