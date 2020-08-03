Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 03.08.2020

3 августа 2020 22:50 Юлия Крутиева
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 03.08.2020
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 03.08.2020
пресс-служба

3 августа на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск программы Гроші.

Читайте такжеРевизор-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 03.08.2020)
В новом выпуске «Гроші» смотрите: Виктор Янукович возвращается в Украину! Но не собственной персоной, а через своих людей. Смотрящие Виктора Федоровича в прямом смысле на коне. И они галопом возвращают старые схемы в золотые государственные предприятия - как вот коневодство Украины, которое владеет угодьями на миллиарды по всей стране. История затонувшего танкера «Делфи» идеально показывает безответственность и жадность украинских чиновников. За 2 месяца до аварии министр инфраструктуры Владислав Криклий обещал в своей правительственной программе усовершенствовать систему реагирования на загрязнение морских вод. И уже 8 месяцев заваленный прямо на пляже танкер стекает нефтью, грозит отдыхающим и разрушает всю экосистему. Пока полмира в красной зоне карантина, у Украины есть шанс развить внутренний туризм, а у чиновников – украсть земли в ярких уголках страны. Например, виды Бакоты понравились местному надзирателю по земельным участкам времен Януковича, который прямо на береговой линии решил построить себе отель.

Новый выпуск программы Гроші  с ведущим Александром Преподобным смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

1+1 видео Грошi телешоу Гроші на 1+1 телешоу онлайн телешоу 2020

Материалы по теме

Від пацанки до панянки-4: беременная участница рассказала о спорах с родными из-за имени малыша
Новости

Від пацанки до панянки-4: беременная участница рассказала о спорах с родными из-за имени малыша
Танці з зірками-2020: рок-певец подтвердил свое участие в новом сезоне шоу
Новости

Танці з зірками-2020: рок-певец подтвердил свое участие в новом сезоне шоу
Говорит Украина: Славных предков имею, а у бедной Насти деньги забираю? (эфир от 03.08.2020)
Телешоу

Говорит Украина: Славных предков имею, а у бедной Насти деньги забираю? (эфир от 03.08.2020)
4 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

4 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное на сайте

Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом

Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом
Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют

Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное видео

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)
Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)
Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 31.07.2020)

Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 31.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK