Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.09.2020)

10 сентября 2020 21:30 Юлия Крутиева
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.09.2020)
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.09.2020)
пресс-служба

10 сентября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Право на владу.

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Право на владу – это политическое ток-шоу, которое покажет достойны ли украинские политики управлять страной. Темой выпуска станут предстоящие местные выборы в Украине.

Уже 25 октября украинцы будут избирать местную власть по новой избирательной системе: по открытым партийным спискам, с другим территориальным делением, с гендерными квотами и партийными мэрами.

Во время прямого эфира ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук вместе с гостями обсудит, как новые избирательные правила изменят политический ландшафт, кто идет представлять украинцев в местную власть и угрожает ли Украине бунт регионов. А также поможет избирателям разобраться во всех нововведениях.

В программе примут участие: глава политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, претендентка на должность городского головы Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, глава политической партии "За будущее" Игорь Палица, претендент на должность городского головы Киева от партии "Голос" Сергей Притула, претендент на должность городского головы Киева от партии "За будущее" Сергей Гусовский, глава политической партии "Голос" Кира Рудик, народный депутат от группы "За будущее" Антон Поляков, главный редактор интернет-портала «РБК-Украина» Сергей Щербина, шеф-редактор интернет-издания LB.ua Соня Кошкина, претендент на должность городского головы Днепра от партии "Слуга народа" Сергей Рыженко, городской председатель Тернополя Сергей Надал, претендент на должность городского головы Одессы от партии "Слуга народа" Олег Филимонов, претендентка на должность городского головы Николаева от партии "Слуга народа" Татьяна Домбровская.

Отметим, что съемки нового сезона будут проходить с соблюдением всех карантинных мер безопасности. Прямые эфиры, как и раньше, будут проходить без зрителей в зале.

Новый выпуск проекта Право на владу от 10.09.2020 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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