Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 07.09.2020

7 сентября 2020 22:30 Юлия Крутиева
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 07.09.2020
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 07.09.2020
пресс-служба

7 сентября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск программы Гроші.

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Гроші - уникальный расследовательный проект. В каждом выпуске журналисты проверяют как работают самые крупные мошеннические схемы в Украине. Ради качественного расследования они идут на все, попадая в круговорот манипуляций в различных сферах. От них не скроется ничто: ни коррупционные схемы, ни отмывание денег, ни квартирные кражи. Для этого они работают «под прикрытием», «поднимают» архивные записи и даже меняют профессию.

Новый выпуск программы Гроші с ведущим Александром Преподобным смотрите в 22:45 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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