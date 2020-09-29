Міняю жінку-15: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.09.2020)

29 сентября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск 15 сезона реалити-шоу Міняю жінку.

Смотрите в 1 выпуске проекта Міняю жінку-15: зрителей ждет обмен женами из семей, проживающих в городах Ирпень и Павлоград. Две хозяйки имеют совершенно противоположные взгляды на семейные ценности и условия проживания: одна - настоящая бизнес-леди, которая со своим мужем имеет общий семейный бизнес и вынуждена приняли роль жены и матери, другая - вождь семейного племени, которая работает на трех работах и ​​мечтает получить от своего мужа хоть немного романтики в семейной жизни.

1 выпуск реалити-шоу Міняю жінку-15 смотрите 29.09.2020 в 22:45 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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