Майже колишні: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 29.09.2020)

23 сентября 2020 23:20 Юлия Крутиева
Майже колишні: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 29.09.2020)
Майже колишні: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 29.09.2020)
пресс-служба

29 сентября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск реалити-шоу Майже колишні.

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Смотрите в 5 выпуске реалити-шоу Майже колишні: в проекте за любовь будут бороться лучшие эксперты. Пары, которые находятся в шаге от развода получат еще один шанс. В течение семи дней "почти бывшие" будут жить в разделённом пополам доме. Это поможет понять паре, готовы ли они на изменения, чтобы спасти брак. Или же такой эксперимент поставит точку на их отношениях.

5 выпуск реалити-шоу Майже колишні смотрите 29.09.2020 в 22:45 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити «Майже колишні» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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