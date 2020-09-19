Майже колишні: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 22.09.2020)
19 сентября 2020 23:10
Юлия Крутиева
Майже колишні: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 22.09.2020)
пресс-служба
22 сентября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск реалити-шоу Майже колишні.
Смотрите в 4 выпуске реалити-шоу Майже колишні
: в проекте за любовь будут бороться лучшие эксперты. Пары, которые находятся в шаге от развода получат еще один шанс. В течение семи дней "почти бывшие" будут жить в разделённом пополам доме. Это поможет понять паре, готовы ли они на изменения, чтобы спасти брак. Или же такой эксперимент поставит точку на их отношениях.
4 выпуск реалити-шоу Майже колишні смотрите в 22:45 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски реалити «Майже колишні» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.