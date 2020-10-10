Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 12.10.2020

10 октября 2020 23:20 Юлия Крутиева
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 12.10.2020
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 12.10.2020
пресс-служба

12 октября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск программы Гроші.

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Смотрите в новом выпуске программы Гроші: в каждом выпуске журналисты проверяют как работают самые крупные мошеннические схемы в Украине. Ради качественного расследования они идут на все, попадая в круговорот манипуляций в различных сферах. От них не скроется ничто: ни коррупционные схемы, ни отмывание денег, ни квартирные кражи. Для этого они работают «под прикрытием», «поднимают» архивные записи и даже меняют профессию. В программе есть все: коррупционные скандалы, неожиданные схемы и сенсационные разоблачения. Смогут ли журналисты найти нечестные деньги?

Новый выпуск программы Гроші с ведущим Александром Преподобным смотрите 12.10.2020 в 22:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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