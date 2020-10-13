Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)

13 октября 2020 22:15 Юлия Крутиева
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
instagram.com/svitsketv

17 октября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск программы Светская жизнь.

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Ведущая программы Світське життя Катя Осадчая продолжает раскрывать все тайны богатых и знаменитых. Зрители вместе с ведущей попадут на главные события и интересные ивенты страны и мира, узнают откровенные ответы на острые вопросы Екатерины Осадчей, а также станут свидетелями громких журналистских расследований, которые откроют всю правду о звездах.

Новый выпуск программы Світське життя смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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1+1 личная жизнь звезд Катя Осадчая Светская жизнь Свiтське життя телешоу телешоу онлайн телешоу 2020

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