Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 09.11.2020

3 ноября 2020 21:50 Юлия Крутиева
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 09.11.2020
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 09.11.2020
пресс-служба

9 ноября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск программы Гроші.

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Смотрите в новом выпуске программы Гроші: в каждом выпуске журналисты проверяют как работают самые крупные мошеннические схемы в Украине. Ради качественного расследования они идут на все, попадая в круговорот манипуляций в различных сферах. От них не скроется ничто: ни коррупционные схемы, ни отмывание денег, ни квартирные кражи. Для этого они работают «под прикрытием», «поднимают» архивные записи и даже меняют профессию. В программе есть все: коррупционные скандалы, неожиданные схемы и сенсационные разоблачения. Смогут ли журналисты найти нечестные деньги?

Новый выпуск программы Гроші с ведущим Александром Преподобным смотрите 09.11.2020 в 22:45 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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